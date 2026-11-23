Oracle Aktie
|96,01EUR
|4,06EUR
|4,42%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe bekannt gegeben, dass die gesamte Finanzierung zur Erfüllung des Vertrags mit OpenAI gesichert sei, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreiche das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge ? ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 22:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 200,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 101,19
|
Abst. Kursziel*:
97,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 101,19
|
Abst. Kursziel aktuell:
97,65%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|96,01
|4,42%
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|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
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|Hermès Outperform
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|Hennes & Mauritz AB Underweight
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|Pfizer Buy
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|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
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|Baader Bank
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|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
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|Alphabet A Overweight
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
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