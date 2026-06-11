Oracle Aktie
|152,88EUR
|-21,86EUR
|-12,51%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gemischten Bericht für das vierte Geschäftsquartal. Der Umsatz im Cloud-Bereich bleibe hinter dem Analystenkonsens zurück. Er hob außerdem noch eine geplante Erhöhung der Investitionen hervor./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 190,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel*:
-5,59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,59%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
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|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|158,16
|-9,49%
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|14:39
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|12:12
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets