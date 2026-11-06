Oracle Aktie
|106,68EUR
|3,58EUR
|3,47%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 115,16
|
Abst. Kursziel*:
182,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 115,16
|
Abst. Kursziel aktuell:
182,22%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung durch Aktienausgabe und Anleihen geplant (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|UBS belässt Oracle auf ‘Buy’: Aktie gibt dennoch nach (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|107,16
|3,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG