Oracle Aktie

199,00EUR 0,00EUR 0,00%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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04.06.2026 22:41:53

Oracle Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 160 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern richte seinen Fokus auf den Finanzierungsbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal bleibt er bei seiner vorsichtigen Haltung. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 190,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 236,34 		Abst. Kursziel*:
-19,61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 236,34 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,61%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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04.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
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12.03.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 198,94 0,00% Oracle Corp.

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07:17 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy UBS AG
04.06.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
04.06.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.06.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.06.26 Broadcom Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Remy Cointreau Sell UBS AG
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.06.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Apple Neutral UBS AG
04.06.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
04.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Kaufen DZ BANK
03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
03.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
03.06.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
03.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 Inditex Buy UBS AG
03.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
03.06.26 Apple Neutral UBS AG
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