Oracle Aktie
|199,00EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 160 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern richte seinen Fokus auf den Finanzierungsbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal bleibt er bei seiner vorsichtigen Haltung. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 190,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 236,34
|
Abst. Kursziel*:
-19,61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 236,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,61%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
29.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|198,94
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Remy Cointreau Sell
|UBS AG
|04.06.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|03.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG