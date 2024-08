Overweight von Barclays Capital für adidas-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz des Sportartikelherstellers habe von der anhaltend hohen Dynamik gezeugt, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei ein zweistelliges Wachstum zu erwarten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:21 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 228,70 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104 842 adidas-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 24,6 Prozent zu Buche. Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 15:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.