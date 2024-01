Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus

Am Montag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,15 Prozent höher bei 16 619,76 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,146 Prozent fester bei 16 618,51 Punkten in den Montagshandel, nach 16 594,21 Punkten am Vortag.

Bei 16 625,85 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 605,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 16 759,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 15 229,77 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, betrug der DAX-Kurs 14 610,02 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,72 Prozent auf 40,80 EUR), Bayer (+ 0,95 Prozent auf 35,56 EUR), EON SE (+ 0,80 Prozent auf 12,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,54 Prozent auf 81,62 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,53 Prozent auf 197,35 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Zalando (-1,39 Prozent auf 18,80 EUR), Daimler Truck (-0,84 Prozent auf 32,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 22,25 EUR), adidas (-0,80 Prozent auf 172,10 EUR) und Covestro (-0,72 Prozent auf 52,20 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 523 515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 160,342 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at