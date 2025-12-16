Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|
16.12.2025 20:00:36
P/E Ratio Insights for Exelon
This article P/E Ratio Insights for Exelon originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exelon Corp.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.12.25
|S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exelon von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Exelon Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Exelon Corp.
|37,22
|0,64%