NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|
02.02.2026 20:00:22
P/E Ratio Insights for NetApp
This article P/E Ratio Insights for NetApp originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetApp Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)