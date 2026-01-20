NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,04 Prozent schwächer bei 23 034,63 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 142,69 Zählern und damit 1,58 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 515,39 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 999,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 236,05 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 307,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 990,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 19 630,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,865 Prozent. Bei 23 813,30 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 999,35 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell InterDigital (+ 5,66 Prozent auf 326,25 USD), US Global Investors (+ 5,24 Prozent auf 2,61 USD), Amtech Systems (+ 4,99 Prozent auf 15,48 USD), Royal Gold (+ 3,35 Prozent auf 274,01 USD) und Rambus (+ 3,22 Prozent auf 111,47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen NetApp (-8,07 Prozent auf 95,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,66 Prozent auf 160,40 USD), Donegal Group B (-7,09 Prozent auf 16,24 USD), Myriad Genetics (-6,76 Prozent auf 5,52 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,47 Prozent auf 1,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 953 539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at