Palantir-Aktie verliert: Kursrücksetzer nach Rally - Einstiegschance oder Risiko?
• Unternehmen erzielte Rekordquartal mit erstmals über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz
• Trotz Korrektur bleibt Jahresperformance beeindruckend
Beeindruckende Zahlen treffen auf Gewinnmitnahmen
Die Palantir-Aktie verzeichnete zuletzt eine leichte Korrektur. Besonders auffällig: Seit dem Rekordhoch von Mitte August bei 190,00 US-Dollar hat das Papier mehr als 10 Prozent an Wert eingebüßt und notierte zuletzt bei 170,26 US-Dollar. Am Mittwoch gab sie im NASDAQ-Handel 1,25 Prozent auf 168,13 US-Dollar ab.
Fundamentaldaten als Kurstreiber
Hinter der vorangegangenen Kursrally steckt ein fundamentaler Meilenstein: Palantir erzielte im zweiten Quartal 2025 erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz - ein Anstieg von etwa 48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese starke Performance veranlasste das Management, die Jahresprognose anzuheben.
Insiderverkäufe
Kürzlich gab es zudem erneut Neuigkeiten von der Insider-Seite: Die Unternehmensdirektorin Lauren Elaina Friedman Stat trennte sich am 11. September im Rahmen eines bereits seit Juni laufenden automatisierten Verkaufsplans von 21.000 Papieren - ein Vorgang, der keine unmittelbare Aussagekraft über das operative Geschäft hat. Denn der Verkauf erfolgte "gemäß einem Rule-10b5-1-Handelsplan", wie aus der SEC-Meldung hervorgeht. Trotz solcher Meldungen bleibt das Interesse der Investoren hoch, da Palantir mit starkem Wachstum im Regierungs- und Unternehmenssektor überzeugt. Allerdings warnen Analysten angesichts der ambitionierten Bewertung vor möglichen Rücksetzern.
Bewertung bleibt Streitpunkt unter Analysten
Die fundamentale Herausforderung für Anleger: Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen bleibt die Bewertung außergewöhnlich hoch. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei 240, für 2026 immer noch bei 181. Diese Kennzahlen polarisieren die Expertenmeinungen - ist die Aktie massiv überbewertet oder spiegelt der Kurs das langfristige KI-Potenzial noch nicht vollständig wider? Die anhaltende Unsicherheit über nachhaltige Wachstumsdynamik sorgt für eine angespannte Marktstimmung.
Auch das Bild bei TipRanks macht die Unsicherheit deutlich: Von insgesamt 19 bewertenden Analysten empfehlen lediglich vier das Papier zum Kauf, während 13 Analysten die Palantir-Aktie halten würden. Dem stehen zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 154,47 US-Dollar und damit über neun Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs.
Jahresperformance stark
Auf Jahressicht kann Palantir bislang jedenfalls überzeugen - das Plus beträgt immerhin stolze 125,12 Prozent. Und auch in den zurückliegenden drei Monaten konnte sich der Anteilsschein um mehr als 21 Prozent verteuern.
