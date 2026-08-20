Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
20.08.2026 13:50:02
Palantir Enters a Powerful New Growth Phase Driven by Data Control
Palantir (NASDAQ: PLTR) is benefiting from explosive demand for enterprise AI, but its biggest opportunity may lie in data control rather than in better AI models. With U.S. commercial revenue surging 149%, AI sovereignty could become a powerful growth driver as organizations demand greater control over their proprietary data.Stock prices used were the market prices of Aug. 12, 2026. The video was published on Aug. 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
17.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Palantir-Aktie etwas schwächer: Proteste gegen ICE-Software und Karps KI-Warnung überschatten glänzendes Quartal (finanzen.at)
|
10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|148,92
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.