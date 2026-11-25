Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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25.11.2026 18:00:03
Palantir Is Down 25% From Its High. Is It a Bargain or Still Overvalued?
There's a sentence in Palantir Technologies' (NASDAQ:PLTR) quarterly filing that most investors skim right past: The company says it "allows many of its customers to terminate contracts for convenience prior to the end of the stated term with less than 12 months' notice."
That fine print matters more now that the stock has cooled. Shares recently closed at $159, about 25% below their all-time intraday high of $212.94. Part of the pressure came from the third quarter, when total contract value signed grew just 6%.
Is it a bargain? Not by the usual yardsticks. At 112 times trailing earnings, the price-to-earnings ratio assumes years of fast growth. But I think the market misreads Palantir's government business, starting with that clause.
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