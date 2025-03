Palantir und der KI-Markt: Boom mit Zukunft oder Spekulationsblase?

• Wachstum verlangsamt sich trotz starker Quartalszahlen• Analysten uneins über das zukünftige Potential der Palantir-Aktie• KI-gestützte Produktivitätssteigerungen als Hoffnungsträger

Die Palantir-Aktie hat in den letzten Monaten einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt, beflügelt durch den anhaltenden KI-Hype und starke Quartalszahlen. Während auf 12-Monats-Sicht an der NASDAQ ein Plus von rund 270 Prozent zu Buche steht, hat sich die Aufwärtsbewegung seit Jahresanfang deutlich verlangsamt (+22 Prozent). Doch während einige Analysten weiterhin optimistisch sind, warnen andere vor einer möglichen Überbewertung. Richard Durant, Leiter des Vermögensverwalters Narweena, sieht Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums und hält die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens von mehr als 215 Milliarden US-Dollar für nicht gerechtfertigt, wie er in einem Seeking Alpha-Artikel deutlich macht. Außerdem bekräftigt er seine frühere Einschätzung, die Aktie befinde sich in einer Blase.

Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums

Durant verweist auf verschiedene Indikatoren, die auf eine Verlangsamung des Wachstums in der KI-Branche hindeuten würden. Dazu gehören rückläufige Wachstumsraten in Bereichen wie Infrastruktur, Data Scraping und Data Labeling. Auch die Einstellungszahlen würden auf eine mögliche Abschwächung im Jahr 2025 hindeuten. "Die wachsende makroökonomische Unsicherheit wird wahrscheinlich auch die Investitionsbereitschaft dämpfen, und die jüngsten geopolitischen Entwicklungen könnten international für erheblichen Gegenwind sorgen", so Durant.

Hohe Marktkapitalisierung als Risiko

Die hohe Marktkapitalisierung von Palantir stelle laut Durant ein erhebliches Risiko dar. Das Unternehmen wird derzeit auf dem gleichen Niveau gehandelt wie etablierte Softwareunternehmen wie Salesforce, Intuit und Adobe, die jedoch deutlich höhere Umsätze erzielen. "Palantir muss in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich eine Umsatzwachstumsrate von über 30 Prozent beibehalten, um mit dem Markt mithalten zu können", warnt Durant. Ohne umfangreiche Regierungsaufträge in den USA sei dies jedoch höchst unwahrscheinlich.

KI-gestützte Produktivitätssteigerungen als Hoffnungsträger

Trotz der Warnungen vor einer möglichen Abschwächung gibt es auch positive Entwicklungen. Palantir verzeichnete in den letzten Quartalen große Erfolge bei kommerziellen Kunden und konnte seine Partnerschaften mit Regierungsbehörden ausbauen. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass KI-gestützte Produktivitätssteigerungen allmählich den Arbeitsmarkt beeinflussen könnten. "Einige Unternehmen haben berichtet, dass sie intern große Produktivitätssteigerungen erzielt haben, aber ich glaube, dass es noch zu früh ist, damit sich dies auf der Gesamtebene auswirken kann", so Durant.

Analysten an der Wall Street gespalten

Die Analysten an der Wall Street sind uneins über das zukünftige Potenzial der Palantir-Aktie. Laut TipRanks reicht die Spanne der Kursziele von 35 US-Dollar bis 125 US-Dollar. Von 18 Analysten empfehlen vier zum Kauf, zehn zum Halten und vier zum Verkauf. Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit den Markt für KI-Aktien prägt. So hatte zuletzt auch das Analysehaus Jefferies sein Sell-Rating und ein Kursziel von 60 US-Dollar bekräftigt.

So reagiert die Palantir-Aktie

Die Palantir-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise mit Abschlägen von 1,31 Prozent auf 91,07 US-Dollar. Anleger scheinen verunsichert zu sein, da die Meinungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens auseinandergehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Monaten entwickeln wird, da der Markt weiterhin von der Dynamik der KI-Branche und den geopolitischen Entwicklungen beeinflusst wird.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.