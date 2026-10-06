Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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06.10.2026 14:47:23
Paramount Closes Merger With Warner Bros. Discovery to Form Skydance
After a legal battle, Paramount has finally acquired Warner Bros. Discovery. The new company, Skydance, combines Hollywood studios, streaming services and cable networks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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