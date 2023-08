PayPal-Aktie steigt: PayPal hat die Einführung eines eigenen Stablecoins bekannt gegeben

• PayPal USD von Paxos herausgegeben• Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs• Beschleunigung von Geldtransfers

PayPal teilte am Montag in einer Pressekonferenz mit, dass man plane, den PayPal USD Stablecoin (PYUSD) herauszugeben. Die Internetwährung werde von der Paxos Trust Company ausgegeben und eins zu eins gegen den US-Dollar eintauschbar sein. Ab September 2023 werde Paxos einen öffentlichen monatlichen Reservebericht für den PayPal USD veröffentlichen.

Ankündigung von "PayPal USD"

Der CEO des Zahlungsdienstleisters betont in der Pressemitteilung, der PayPal USD werde zum Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs beitragen. Und weiter: "Der Wandel hin zu digitalen Währungen erfordert ein stabiles Instrument, das sowohl digital nativ ist als auch leicht mit Fiat-Währungen wie dem US-Dollar verbunden werden kann". PayPal wolle seine Erfahrungen nutzen, um eine Brücke zwischen Fiat-Währungen und dem Web 3 zu schlagen.

Mit dem neuen Stablecoin sollen Reibungsverluste bei Zahlungen in der virtuellen Welt reduziert und schnelle Geldtransfers zwischen Privatpersonen wie auch zur Barzahlung von Waren und Dienstleistungen ermöglicht werden.

Im Februar hatte PayPal die Entwicklung seines Stablecoins pausiert, nachdem US-Behörden strengere Regulierungsmaßnahmen angekündigt hatten. Zudem sah sich PayPal-Partner Paxos mit Ermittlungen des New York State Department of Financial Services konfrontiert.

So reagiert die PayPal-Aktie

Die PayPal-Aktie gewinnt daraufhin an der NASDAQ zeitweise 1,89 Prozent auf 63,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at