Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels zu

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend kaum.

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25 008,24 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,34 Prozent auf 24 658,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 993,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 198,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 534,90 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,61 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 579,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 832,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 20 896,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 19,23 Prozent zu Buche. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 4,17 Prozent auf 246,83 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,02 Prozent auf 23,03 USD), Diamondback Energy (+ 3,34 Prozent auf 149,20 USD), Workday (+ 3,28 Prozent auf 230,82 USD) und Baker Hughes (+ 2,57 Prozent auf 48,73 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil JDcom (-4,56 Prozent auf 29,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,22 Prozent auf 199,75 USD), Netflix (-3,64 Prozent auf 1 112,17 USD), Lam Research (-3,30 Prozent auf 148,26 USD) und PayPal (-3,03 Prozent auf 55,31 EUR).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 132 160 Aktien gehandelt. Mit 4,048 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 5,74 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at