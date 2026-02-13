Pinterest Aktie

Pinterest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061

Geschäftsbericht im Blick 13.02.2026 17:05:00

Pinterest mit leichtem Gewinnplus - Aktie bricht dennoch ein

Pinterest mit leichtem Gewinnplus - Aktie bricht dennoch ein

Für das soziale Netzwerk Pinterest standen am Donnerstag nach US-Handelsschluss Quartalszahlen auf der Agenda. So liefen die Geschäfte.

Pinterest hat in seinem vierten Geschäftsquartal 2025 ein Gewinnplus verbucht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 US-Dollar nach 0,56 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit verdiente Pinterest in etwa so viel wie erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,667 US-Dollar je Aktie gelegen.

Der Umsatz wuchs im abgeschlossenen Jahresviertel unterdessen von 1,15 Milliarden US-Dollar auf 1,32 Milliarden US-Dollar und lag somit leicht unter den Markterwartungen von 1,33 Milliarden US-Dollar.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte Pinterest ein EPS von 1,60 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr hatten sich zuvor durchschnittlich auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar belaufen, gegenüber 1,29 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz hatten die Experten durchschnittlich 4,23 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Pinterest setzte jedoch 4,22 Milliarden US-Dollar um - nach 3,65 Milliarden US-Dollar im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Im Handel an der NYSE steht die Pinterest-Aktie 19,96 Prozent tiefer bei 14,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

