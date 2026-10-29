Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 17:54:38

Pistorius: Qualifizierung der Kamikazedrohnen steht bevor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei der geplanten Anschaffung von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr steht ein wichtiger Schritt bevor: Die technische Qualifizierung stehe kurz vor dem Abschluss, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in München am Rande eines Besuchs bei dem Münchner Rüstungsunternehmen Helsing, einem Hersteller von militärischer KI und Drohnen. "Ein paar Wochen", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Brigade in Litauen soll 2027 Kamikazedrohnen bekommen

Pistorius will ein Drohnenregiment aufbauen, das der an der Nato-Ostflanke in Litauen stationierten Panzerbrigade 45 zugeordnet werden soll. Die Brigade solle ab kommendem Jahr mit der "loitering munition" ausgestattet werden, bekräftigte Pistorius frühere Ankündigungen. Erprobt wird nach Worten des SPD-Politikers derzeit der Gefechtskopf. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im Februar grünes Licht für die Anschaffung der Kamikazedrohnen gegeben, als erste Lieferanten vorgesehen waren Helsing und das Berliner Unternehmen Stark Defence.

Kamikazedrohnen können über längere Zeit in der Luft über einem Gebiet verweilen (englisch "to loiter") und dann ihr Ziel angreifen. Dabei werden sie in der Regel selbst zerstört, daher die Bezeichnung.

Pistorius will Rüstungsfirmen "noch stärker nutzen"

Pistorius traf an einem Tag die Führungsetagen von vier Rüstungsunternehmen in München und Umgebung: Neben Helsing war Pistorius unter anderem bei der Militärsparte von Airbus (Airbus SE) zu Besuch. Der französisch-deutsche Konzern entwickelt derzeit unter anderem einen unbemannten Jagdbomber. "Wir haben diese ausgezeichnete, innovative, moderne Verteidigungsindustrie, und wir werden sie künftig noch stärker nutzen", sagte Pistorius./cho/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
29.10.26 Airbus Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,48 -2,37% Airbus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen