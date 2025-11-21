Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Tief erreicht?
|
21.11.2025 11:51:00
Plug Power-Aktie im Sinkflug: Kapitaldruck und Branchenkrise belasten
• Bruttomarge besorgniserregend
• Plug Power-Aktie seit Jahresstart zweistellig im Minus
Stark schwankende Finanzlage bei Plug Power
Plug Power befindet sich weiter in einer schwierigen finanziellen Lage: Im letzten Quartal betrug der Verlust je Aktie 0,120 US-Dollar. Gleichzeitig stieg allerdings der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 177,06 Millionen US-Dollar von zuvor 173,70 Millionen US-Dollar, was zumindest eine gewisse operative Dynamik signalisiert. Doch der kontinuierliche Kapitalverbrauch bleibt eine große Belastung.
Bruttomarge besonders besorgniserregend
Um die finanzielle Schieflage zu bekämpfen, hat Plug Power ein Einsparprogramm gestartet. Dazu gehören erhebliche Stellenstreichungen, Effizienzsteigerungen und Restrukturierungen. Ziel des Programms: Die Bruttomarge, die zuletzt bei -68 Prozent lag, künftig nahe null zu drücken. Damit will Plug Power den Weg zur Wirtschaftlichkeit ebnen - ein ambitionierter, aber riskanter Plan.
Hoffnungsschimmer durch strategische Investoren
Trotz des schwierigen Umfelds sucht Plug Power Wege, seine Cashflows zu verbessern und sich von Förderprogrammen unabhängiger zu machen - ein Schritt in Richtung nachhaltiger Finanzierung.
Die hohen Verluste und der massive Kapitalbedarf sind eine ernste Hürde. Ob das ehrgeizige Sparprogramm ausreicht, um die Wasserstoff-Vision nachhaltig zu finanzieren, hängt stark von der operativen Umsetzung ab.
Anleger halten sich nach wie vor in Deckung. Seit Beginn des Jahres hat das Papier an der NASDAQ 11,27 Prozent an Wert vernichtet, am heutigen Freitag knickt die Aktie im vorbörslichen Geschäft zeitweise erneut um 4,23 Prozent ein auf 1,81 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
