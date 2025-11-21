SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Strategische Wende?
|
21.11.2025 11:14:13
SAP-Aktie im Balanceakt: Stabilisierungsversuch zwischen Kartellverfahren und Neuausrichtung
• Wachstumshoffnungen ruhen auf Cloud-Transformation und langfristiger Neuausrichtung
• SAP-Aktie mit Erholungssignalen
Kartellrechtliche Risiken bleiben greifbar
SAP sieht sich noch immer mit bedeutenden kartellrechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Das Bundeskartellamt prüft Beschwerden, wonach SAP den Wettbewerb im ERP-Markt verzerren könnte - laut Berichten soll der DAX-Konzern seine Marktmacht nutzen, um externe Anbieter zu benachteiligen. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass die EU-Kommission ein formelles Verfahren einleitet und mögliche Wettbewerbsverstöße untersucht.
Technische Erholung trotz fundamentaler Belastung
Trotz der regulatorischen Belastungen zeigt die SAP-Aktie charttechnisch erste Lichtblicke. Via XETRA geht es am Freitag zeitweise um 0,1 Prozent hoch auf 206,80 Euro. Allerdings bleibt die Kursentwicklung fragil, denn die Erholung steht unter dem Schatten der Unsicherheit, insbesondere im Hinblick auf die Kartellverfahren. Auf Jahressicht steht nach wie vor ein Abschlag von mehr als 12 Prozent an der Kurstafel.
Strategischer Wandel als langfristiger Hoffnungsträger
SAP setzt verstärkt auf die Cloud-Transformation und will seine Produktpalette weg vom klassischen Lizenzgeschäft hin zu SaaS-Lösungen verschieben. Dieser Strategiewechsel könnte mittelfristig neue Wachstumspotenziale erschließen und die Profitabilität stabilisieren. Der DAX-Konzern investiert stark in KI: Bereits in der Q2-Mitteilung betonte das Management, dass KI-Assistenten und datengetriebene Cloud-Produkte einen wichtigen Teil der Zukunftsstrategie bilden. Der Cloud-Backlog und Kundeninteresse deuten darauf hin, dass nicht nur traditionelle ERP-Lösungen, sondern auch daten- und KI-orientierte Cloud-Angebote stark nachgefragt werden.
Dennoch bleibt abzuwarten, ob der Markt Vertrauen in diese Vision hat - insbesondere, weil regulatorische Risiken weiterhin im Raum stehen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
09:29
|XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|206,55
|1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.