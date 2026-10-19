Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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19.10.2026 21:22:51
Plug Power Appoints Dr. Lee Sweetland as Global Engineering Industrialization Lead
Former Ballard Power Systems COO brings extensive experience to advance PEM technology, manufacturing efficiency, and cost competitiveness.
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