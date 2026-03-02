Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 22:30:57

Plug Power Q4 Loss Per Share Narrows

(RTTNews) - Plug Power Inc. (PLUG) on Monday reported a fourth-quarter loss per share of $0.63 compared to $1.48 per share last year.

Excluding charges, adjusted loss per share for the quarter was $0.06 versus $0.29 per share last year.

Fourth-quarter revenue rose 17.6% from a year ago to $225.2 million and increased 27.2% sequentially.

For the full year, Plug reported a net loss attributable to common shareholders of $1.63 billion, or $1.42 per share, compared to a loss of $2.10 billion, or $2.68 per share in 2024.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.

mehr Nachrichten