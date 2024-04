Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,78 Prozent höher bei 4 955,39 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,298 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,035 Prozent auf 4 918,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 916,99 Punkten am Vortag.

Bei 4 898,90 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 968,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,274 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 4 986,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 403,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 367,61 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,81 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 8,69 Prozent auf 220,10 EUR), UniCredit (+ 2,37 Prozent auf 34,44 EUR), Ferrari (+ 1,97 Prozent auf 394,10 EUR), Allianz (+ 1,70 Prozent auf 263,40 EUR) und Bayer (+ 1,13 Prozent auf 26,38 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,31 Prozent auf 31,67 EUR), Enel (-0,80 Prozent auf 5,82 EUR), BMW (-0,09 Prozent auf 106,35 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 170,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,41 Prozent auf 121,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 695 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 396,499 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,90 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at