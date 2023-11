Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester

Der STOXX 50 gewann im STOXX-Handel zum Handelsende 0,40 Prozent auf 3 971,83 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,065 Prozent stärker bei 3 958,72 Punkten, nach 3 956,13 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 972,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 957,18 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,797 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2023, den Wert von 3 818,02 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 3 943,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 760,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,58 Prozent auf 4,74 GBP), SAP SE (+ 0,95 Prozent auf 142,50 EUR), AstraZeneca (+ 0,87 Prozent auf 101,74 GBP), HSBC (+ 0,82 Prozent auf 6,12 GBP) und Roche (+ 0,74 Prozent auf 238,35 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil National Grid (-2,81 Prozent auf 10,05 GBP), Reckitt Benckiser (-0,99 Prozent auf 53,86 GBP), Unilever (-0,92 Prozent auf 37,87 GBP), Diageo (-0,35 Prozent auf 28,25 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,21 Prozent auf 33,89 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 14 680 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 419,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 9,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at