Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Montag springt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 25 785,74 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 244,796 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 25 670,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 651,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 800,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 670,83 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 057,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 136,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wies der MDAX 29 778,59 Punkte auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,92 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 5,36 Prozent auf 17,54 EUR), HelloFresh (+ 2,80 Prozent auf 12,49 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,33 Prozent auf 136,25 EUR), PUMA SE (+ 1,92 Prozent auf 39,20 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,81 Prozent auf 85,32 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil thyssenkrupp (-2,33 Prozent auf 5,62 EUR), EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 13,10 EUR), Knorr-Bremse (-0,68 Prozent auf 58,80 EUR), Scout24 (-0,59 Prozent auf 66,86 EUR) und JENOPTIK (-0,54 Prozent auf 29,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Delivery Hero-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 537 989 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at