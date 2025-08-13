EVOTEC Aktie

6,87EUR 0,26EUR 4,00%
EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

13.08.2025 08:09:37

EVOTEC SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11,90 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6,57 € 		Abst. Kursziel*:
81,07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73,32%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

