EVOTEC Aktie
|6,87EUR
|0,26EUR
|4,00%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11,90 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6,57 €
|
Abst. Kursziel*:
81,07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73,32%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-