EVOTEC Aktie
|6,68EUR
|0,08EUR
|1,24%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Die strategische Neuausrichtung des Biotech-Konzerns müsse mit Blick auf breit angelegtes Wachstum erst noch Wirkung zeigen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Buy
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,78 €
|
Abst. Kursziel*:
43,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,12%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
