EVOTEC Aktie

6,68EUR 0,08EUR 1,24%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

13.08.2025 09:51:48

EVOTEC SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Die strategische Neuausrichtung des Biotech-Konzerns müsse mit Blick auf breit angelegtes Wachstum erst noch Wirkung zeigen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Buy
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,78 € 		Abst. Kursziel*:
43,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,12%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

