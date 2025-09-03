EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

03.09.2025 07:27:55

EVOTEC SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,90 auf 11,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die so wichtige Markterholung sei zwar ungewiss, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Gleichzeitig erhalte der Wirkstoffforscher allerdings viel Bestätigung großer Pharmakonzerne und setze seinen Strategiewechsel rasch um. Weston sieht immenses, verborgenes Wertpotenzial. Der Deal mit Sandoz erscheint ihm bislang fair./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11,20 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,84 € 		Abst. Kursziel*:
91,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91,06%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

