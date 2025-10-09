EVOTEC Aktie

09.10.2025 11:11:34

EVOTEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Wirkstoffentwicklers belegen, schrieb Fynn Scherzler in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend in Gefahr./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

