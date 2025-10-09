EVOTEC Aktie
|6,56EUR
|-0,23EUR
|-3,33%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Wirkstoffentwicklers belegen, schrieb Fynn Scherzler in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend in Gefahr./gl/edh
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,48%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
