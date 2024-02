Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,56 Prozent stärker bei 3 422,40 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 512,429 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,006 Prozent fester bei 3 403,55 Punkten, nach 3 403,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 399,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 428,61 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,95 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2024, den Wert von 3 276,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 023,25 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, stand der TecDAX bei 3 292,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,94 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 428,61 Punkten. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 5,47 Prozent auf 111,75 EUR), Infineon (+ 2,41 Prozent auf 33,95 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,13 Prozent auf 32,68 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,20 EUR) und Siltronic (+ 1,63 Prozent auf 90,45 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-1,87 Prozent auf 28,36 EUR), Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 88,90 EUR), Energiekontor (-0,97 Prozent auf 71,70 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 52,15 EUR) und freenet (-0,93 Prozent auf 23,52 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 342 762 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,510 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 7,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at