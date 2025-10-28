Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,28 Prozent schwächer bei 17 088,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 85,548 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 252,07 Zählern und damit 0,340 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 310,95 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 17 252,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 17 074,65 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16 775,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 829,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 884,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 23,06 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell adesso SE (+ 3,19 Prozent auf 97,00 EUR), SMA Solar (+ 2,07 Prozent auf 26,62 EUR), Schaeffler (+ 1,60 Prozent auf 6,67 EUR), Sixt SE St (+ 1,45 Prozent auf 76,80 EUR) und Energiekontor (+ 1,09 Prozent auf 37,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-20,54 Prozent auf 28,78 EUR), Vossloh (-9,74 Prozent auf 76,90 EUR), Kontron (-9,31 Prozent auf 22,60 EUR), Hypoport SE (-6,77 Prozent auf 135,00 EUR) und Alzchem Group (-2,65 Prozent auf 154,40 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Kontron-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 668 639 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,198 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at