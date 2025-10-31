Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,71 Prozent tiefer bei 16 735,74 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84,047 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,060 Prozent auf 16 866,04 Punkte an der Kurstafel, nach 16 855,85 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 725,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 871,92 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 3,96 Prozent. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16 933,11 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 541,95 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der SDAX auf 13 362,70 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 20,51 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 4,87 Prozent auf 23,70 EUR), Medios (+ 1,31 Prozent auf 12,36 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,21 Prozent auf 66,80 EUR), Alzchem Group (+ 1,11 Prozent auf 163,80 EUR) und Dürr (+ 1,00 Prozent auf 20,25 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-4,43 Prozent auf 6,68 EUR), Siltronic (-4,00 Prozent auf 53,95 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,41 Prozent auf 93,40 EUR), SMA Solar (-2,83 Prozent auf 26,14 EUR) und Energiekontor (-2,58 Prozent auf 34,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. 653 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,652 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

