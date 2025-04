Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,14 Prozent leichter bei 40 057,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 15,489 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,169 Prozent auf 40 045,73 Punkte an der Kurstafel, nach 40 113,50 Punkten am Vortag.

Bei 40 414,18 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 39 869,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wies der Dow Jones 41 583,90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44 850,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 239,66 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2025 bereits um 5,51 Prozent nach. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 1,90 Prozent auf 181,33 USD), IBM (+ 0,83 Prozent auf 234,33 USD), Verizon (+ 0,80 Prozent auf 42,25 USD), Merck (+ 0,71 Prozent auf 83,33 USD) und Travelers (+ 0,34 Prozent auf 260,03 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-3,78 Prozent auf 106,81 USD), Amazon (-1,65 Prozent auf 185,88 USD), Salesforce (-1,34 Prozent auf 264,26 USD), Nike (-1,15 Prozent auf 56,96 USD) und JPMorgan Chase (-0,89 Prozent auf 241,39 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 20 511 766 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,771 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

