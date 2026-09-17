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Kursentwicklung 17.09.2026 22:34:44

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

Der NASDAQ 100 notierte am vierten Tag der Woche im Plus.

Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,73 Prozent auf 29 446,98 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 29 401,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 945,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 494,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 305,90 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,92 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 995,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 670,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 223,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16,82 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Astera Labs (+ 9,06 Prozent auf 293,56 USD), Arm (+ 8,57 Prozent auf 264,90 USD), Intel (+ 7,67 Prozent auf 108,80 USD), Rocket Lab (+ 6,47 Prozent auf 67,82 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,36 Prozent auf 545,09 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen T-Mobile US (-5,57 Prozent auf 166,45 USD), CoreWeave (-4,16 Prozent auf 79,88 USD), Copart (-3,76 Prozent auf 29,66 USD), Comcast (-3,46 Prozent auf 22,91 USD) und Axon Enterprise (-3,19 Prozent auf 453,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 639 223 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 233,00 0,87% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 258,00 1,18% Astera Labs Inc Registered Shs
Axon Enterprise 392,40 -0,51% Axon Enterprise
Comcast Corp. (Class A) 19,80 -0,84% Comcast Corp. (Class A)
Copart Inc. 25,55 -1,14% Copart Inc.
CoreWeave 69,84 0,07% CoreWeave
CrowdStrike 207,15 -3,52% CrowdStrike
Intel Corp. 93,05 -2,24% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,44 -0,58% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 863,70 1,33% Micron Technology Inc.
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