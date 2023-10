Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,49 Prozent auf 15 047,15 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 14 871,57 Zählern und damit 0,679 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 973,24 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15 070,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 816,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 15 280,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 15 036,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, mit 11 039,47 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 38,52 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3,46 Prozent auf 156,47 USD), Zscaler (+ 3,22 Prozent auf 168,86 USD), Baker Hughes (+ 3,17 Prozent auf 34,80 USD), CrowdStrike (+ 2,90 Prozent auf 181,82 USD) und Charter A (+ 2,61 Prozent auf 442,42 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-3,92 Prozent auf 90,73 USD), Moderna (-1,96 Prozent auf 101,84 USD), Lucid (-1,95 Prozent auf 5,03 USD), Illumina (-1,59 Prozent auf 137,79 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1,50 Prozent auf 355,20 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12 308 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,633 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at