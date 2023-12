Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittag im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Paris mittags.

Um 12:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,82 Prozent aufwärts auf 7 489,37 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,321 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,168 Prozent stärker bei 7 441,00 Punkten, nach 7 428,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 437,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 508,42 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 2,15 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.11.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 034,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, notierte der CAC 40 bei 7 240,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der CAC 40 noch bei 6 647,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 13,57 Prozent zu. 7 581,26 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358,876 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

