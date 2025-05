NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet im zweiten Quartal des Stahlkonzerns mit einem deutlich höheren operativen Ergebnis (Ebitda) im Vergleich zum ersten Jahresviertel. Er begründete seine am Freitag vorliegende Einschätzung mit einem soliden Auftragsbuch und den seit Jahresbeginn gestiegenen Stahlpreisen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 17:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 17:16 / ET



