Pluszeichen in Wien: ATX Prime mittags mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent höher bei 1 786,38 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 1 779,17 Punkte an der Kurstafel, nach 1 779,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 786,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 778,65 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, lag der ATX Prime bei 1 757,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 703,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Stand von 1 642,64 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 2,83 Prozent auf 18,14 EUR), Frequentis (+ 2,33 Prozent auf 26,40 EUR), Warimpex (+ 2,22 Prozent auf 0,74 EUR), BAWAG (+ 2,14 Prozent auf 57,20 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,37 Prozent auf 5,94 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-2,11 Prozent auf 18,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,98 Prozent auf 7,92 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,53 Prozent auf 116,00 EUR), AMAG (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR) und Flughafen Wien (-1,00 Prozent auf 49,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 110 072 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,441 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,89 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at