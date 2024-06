Pluszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone

So performte der ATX Prime letztendlich.

Im ATX Prime ging es im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,66 Prozent aufwärts auf 1 840,62 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,046 Prozent stärker bei 1 829,41 Punkten, nach 1 828,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 827,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 841,76 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,367 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 809,88 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, lag der ATX Prime bei 1 706,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 586,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 6,17 Prozent auf 7,40 EUR), Rosenbauer (+ 6,06 Prozent auf 35,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,34 Prozent auf 6,18 EUR), Raiffeisen (+ 2,21 Prozent auf 17,12 EUR) und UBM Development (+ 1,90 Prozent auf 21,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-2,52 Prozent auf 3,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,93 Prozent auf 8,50 EUR), Marinomed Biotech (-0,78 Prozent auf 12,80 EUR), Andritz (-0,70 Prozent auf 56,95 EUR) und PORR (-0,56 Prozent auf 14,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501 521 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 10,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

