Pluszeichen in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Montag.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 1 665,46 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,256 Prozent höher bei 1 665,97 Punkten in den Montagshandel, nach 1 661,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 666,65 Punkte, das Tagestief hingegen 1 664,76 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 13.10.2023, den Stand von 1 702,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 749,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 725,44 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 0,929 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 1,74 Prozent auf 52,70 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 24,83 CHF), ams (+ 1,20 Prozent auf 3,12 CHF), VAT (+ 1,19 Prozent auf 356,80 CHF) und Straumann (+ 0,97 Prozent auf 114,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-0,80 Prozent auf 105,85 CHF), Givaudan (-0,53 Prozent auf 3 163,00 CHF), Lindt (-0,19 Prozent auf 10 520,00 CHF), Roche (-0,17 Prozent auf 236,35 CHF) und Nestlé (-0,11 Prozent auf 99,27 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der Holcim-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 118 339 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 266,672 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

