Pluszeichen in Zürich: SPI in Grün

Mit dem SPI geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 14 583,48 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,971 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 571,55 Zählern und damit 0,265 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 533,04 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 538,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 596,16 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,248 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 14 581,43 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 603,38 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, bei 14 650,22 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,094 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 14 743,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Meyer Burger (+ 12,34 Prozent auf 0,13 CHF), ObsEva (+ 10,00 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,15 Prozent auf 8,28 CHF), Orascom Development (+ 4,86 Prozent auf 4,75 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,76 Prozent auf 0,06 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Spexis (-45,95 Prozent auf 0,24 CHF), INTERROLL (-4,37 Prozent auf 2 410,00 CHF), HOCHDORF (-3,45 Prozent auf 14,00 CHF), Peach Property Group (-3,40 Prozent auf 9,37 CHF) und Orior (-3,29 Prozent auf 67,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 191 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 267,225 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Orascom Development-Aktie weist mit 5,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at