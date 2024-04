Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start auf grünem Terrain

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 15 242,92 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,896 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,888 Prozent höher bei 15 236,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 102,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 242,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 234,19 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 15 307,08 Punkten auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 23.01.2024, mit 14 533,04 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 15 049,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Novartis (+ 4,61 Prozent auf 91,39 CHF), Idorsia (+ 4,50 Prozent auf 2,09 CHF), ams (+ 3,35 Prozent auf 0,96 CHF), Spexis (+ 3,13 Prozent auf 0,06 CHF) und Meyer Burger (+ 2,94 Prozent auf 0,01 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kinarus (-5,56 Prozent auf 0,00 CHF), TX Group (-3,82 Prozent auf 146,00 CHF), Liechtensteinische Landesbank (-3,32 Prozent auf 69,80 CHF), Allreal (-3,30 Prozent auf 152,20 CHF) und Ypsomed (-3,28 Prozent auf 353,50 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 27 818 250 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 256,492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at