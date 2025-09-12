ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf des Herzmedikaments Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Woche zum 5. September seien bereits 43 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/niw/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



