05.09.2025 13:44:47

Novartis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf von Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston am Freitag. In der Woche zum 29. August seien bereits 35 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
104,14 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
103,84 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,51%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

