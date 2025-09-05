Novartis Aktie
|110,95EUR
|0,25EUR
|0,23%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf von Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston am Freitag. In der Woche zum 29. August seien bereits 35 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104,14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
103,84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,51%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|SIX-Handel: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.25
|Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.25
|Handel in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)
|
04.09.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.09.25
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
03.09.25
|SLI-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
03.09.25
|Börse Zürich in Grün: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)