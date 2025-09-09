Novartis Aktie
|108,90EUR
|-0,40EUR
|-0,37%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Richard Vosser kommentierte am Dienstag die milliardenschwere Übernahme von Tourmaline Bio in den USA. Der erworbene Antikörper Pacibekitug sei eine Bereicherung für die Schweizer. Das Portfolio im kardiovaskulären Bereich werde damit ergänzt. Der Wirkstoff hinke Ziltivekimab von Novo Nordisk aber um mindestens drei Jahre hinterher und weise möglicherweise eine etwas geringere Wirkung in der Entzündungshemmung auf. Dies könne insgesamt die Effektivität bei der Senkung des kardiovaskulären Risikos beeinträchtigen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
102,08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,94%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Novartis AG
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|108,90
|-0,37%
