Novartis Aktie

108,90EUR -0,40EUR -0,37%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

09.09.2025 12:38:27

Novartis Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Richard Vosser kommentierte am Dienstag die milliardenschwere Übernahme von Tourmaline Bio in den USA. Der erworbene Antikörper Pacibekitug sei eine Bereicherung für die Schweizer. Das Portfolio im kardiovaskulären Bereich werde damit ergänzt. Der Wirkstoff hinke Ziltivekimab von Novo Nordisk aber um mindestens drei Jahre hinterher und weise möglicherweise eine etwas geringere Wirkung in der Entzündungshemmung auf. Dies könne insgesamt die Effektivität bei der Senkung des kardiovaskulären Risikos beeinträchtigen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
102,30 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102,08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,94%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AGmehr Analysen

