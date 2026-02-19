Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 13:11:33

Pool Corp. Q4 Income Falls

(RTTNews) - Pool Corp. (POOL) released a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $31.59 million, or $0.85 per share. This compares with $37.30 million, or $0.98 per share, last year.

Excluding items, Pool Corp. reported adjusted earnings of $0.84 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.5% to $982.21 million from $987.48 million last year.

Pool Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.59 Mln. vs. $37.30 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.98 last year. -Revenue: $982.21 Mln vs. $987.48 Mln last year.

EPS guidance for 2026 of $10.85 - $11.15

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pool Corp.

mehr Nachrichten