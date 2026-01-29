Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

29.01.2026 18:27:05

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
29-Jan-2026 / 17:27 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

29 January 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

29 January 2026

Number of ordinary shares purchased:

65,000

Highest price paid per share:

170.00p

Lowest price paid per share:

166.20p

Volume weighted average price paid per share:

168.2474p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,189,314 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,552,262 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,552,262 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

168.2474p

65,000

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

447

169.00

08:15:43

00373095767TRLO1

XLON

412

169.00

08:15:43

00373095768TRLO1

XLON

412

168.20

08:16:22

00373096247TRLO1

XLON

447

167.80

08:16:23

00373096280TRLO1

XLON

410

168.00

08:20:43

00373099266TRLO1

XLON

252

168.20

08:21:28

00373099794TRLO1

XLON

422

168.20

08:23:03

00373100917TRLO1

XLON

424

168.20

08:23:11

00373100983TRLO1

XLON

440

168.20

08:24:02

00373101546TRLO1

XLON

421

168.00

08:24:12

00373101656TRLO1

XLON

439

168.40

08:30:57

00373107104TRLO1

XLON

422

169.00

08:37:42

00373112324TRLO1

XLON

417

169.00

08:38:20

00373112950TRLO1

XLON

424

168.40

08:51:16

00373125581TRLO1

XLON

196

168.60

08:58:49

00373133712TRLO1

XLON

150

168.60

08:58:49

00373133713TRLO1

XLON

3

168.60

08:58:49

00373133714TRLO1

XLON

9

168.40

08:59:22

00373134589TRLO1

XLON

435

168.80

09:35:51

00373178940TRLO1

XLON

67

169.80

09:46:18

00373196677TRLO1

XLON

516

169.40

09:46:18

00373196683TRLO1

XLON

87

169.80

09:46:18

00373196684TRLO1

XLON

826

169.20

09:46:52

00373198313TRLO1

XLON

841

169.20

09:47:01

00373198707TRLO1

XLON

827

169.20

09:47:21

00373199381TRLO1

XLON

836

169.20

09:49:25

00373203602TRLO1

XLON

957

169.20

09:53:35

00373213857TRLO1

XLON

1265

169.20

09:53:35

00373213858TRLO1

XLON

425

169.00

09:53:35

00373213859TRLO1

XLON

251

168.80

09:53:43

00373214084TRLO1

XLON

436

168.80

09:56:09

00373220263TRLO1

XLON

260

169.20

09:58:31

00373223895TRLO1

XLON

410

169.20

10:00:34

00373226976TRLO1

XLON

410

169.20

10:00:34

00373226977TRLO1

XLON

619

169.20

10:01:02

00373227043TRLO1

XLON

274

169.20

10:01:03

00373227044TRLO1

XLON

336

169.20

10:01:03

00373227045TRLO1

XLON

164

169.20

10:02:51

00373227183TRLO1

XLON

283

169.20

10:02:51

00373227184TRLO1

XLON

835

169.40

10:15:10

00373228833TRLO1

XLON

413

169.20

10:15:13

00373228842TRLO1

XLON

445

169.20

10:20:28

00373229154TRLO1

XLON

412

169.60

10:53:00

00373231723TRLO1

XLON

425

169.40

10:54:45

00373231821TRLO1

XLON

434

169.40

10:54:53

00373231825TRLO1

XLON

420

169.20

10:58:00

00373232005TRLO1

XLON

413

169.00

11:00:51

00373232188TRLO1

XLON

422

169.00

11:00:58

00373232191TRLO1

XLON

32

169.00

11:01:17

00373232207TRLO1

XLON

1794

170.00

11:25:54

00373233794TRLO1

XLON

684

170.00

11:25:54

00373233797TRLO1

XLON

561

170.00

11:25:54

00373233798TRLO1

XLON

443

169.80

11:29:01

00373234009TRLO1

XLON

430

169.80

11:30:00

00373234074TRLO1

XLON

411

170.00

11:30:11

00373234079TRLO1

XLON

444

169.80

11:31:48

00373234182TRLO1

XLON

432

169.80

11:37:36

00373234723TRLO1

XLON

432

169.60

11:40:00

00373234962TRLO1

XLON

440

169.40

11:50:05

00373235672TRLO1

XLON

418

169.00

11:50:22

00373235699TRLO1

XLON

443

169.20

11:57:10

00373236290TRLO1

XLON

443

168.80

11:57:10

00373236291TRLO1

XLON

447

168.00

11:58:53

00373236503TRLO1

XLON

411

168.00

12:05:18

00373237553TRLO1

XLON

822

168.00

12:05:18

00373237554TRLO1

XLON

433

167.80

12:05:18

00373237556TRLO1

XLON

762

168.80

12:15:37

00373238597TRLO1

XLON

439

169.00

12:25:59

00373239215TRLO1

XLON

432

169.00

12:32:50

00373239760TRLO1

XLON

430

168.80

12:32:54

00373239762TRLO1

XLON

421

168.60

12:32:58

00373239792TRLO1

XLON

426

168.60

12:35:00

00373239969TRLO1

XLON

419

168.60

12:35:06

00373239970TRLO1

XLON

429

168.40

12:38:41

00373240159TRLO1

XLON

443

167.40

12:55:46

00373241371TRLO1

XLON

1

167.80

13:04:28

00373241931TRLO1

XLON

426

167.80

13:19:06

00373243543TRLO1

XLON

438

167.40

13:19:10

00373243544TRLO1

XLON

429

167.00

13:19:16

00373243555TRLO1

XLON

239

166.60

13:19:23

00373243569TRLO1

XLON

439

166.80

13:20:37

00373243725TRLO1

XLON

420

166.40

13:21:04

00373243755TRLO1

XLON

426

166.60

13:23:10

00373243952TRLO1

XLON

413

166.20

13:23:10

00373243953TRLO1

XLON

440

166.20

13:23:13

00373243981TRLO1

XLON

435

166.40

13:30:33

00373244438TRLO1

XLON

433

166.40

13:30:57

00373244458TRLO1

XLON

420

166.60

13:34:20

00373244645TRLO1

XLON

437

166.60

13:35:48

00373244760TRLO1

XLON

423

167.00

13:53:34

00373245691TRLO1

XLON

423

166.80

13:56:31

00373245841TRLO1

XLON

411

166.60

13:56:33

00373245846TRLO1

XLON

826

168.00

14:33:56

00373248560TRLO1

XLON

821

168.20

14:34:04

00373248593TRLO1

XLON

864

167.80

14:34:35

00373248640TRLO1

XLON

27

167.60

14:37:10

00373249047TRLO1

XLON

817

167.60

14:37:10

00373249048TRLO1

XLON

884

168.40

14:39:24

00373249340TRLO1

XLON

443

168.20

14:40:03

00373249462TRLO1

XLON

443

168.20

14:40:03

00373249463TRLO1

XLON

446

168.00

14:42:42

00373249876TRLO1

XLON

412

167.20

14:53:12

00373251491TRLO1

XLON

430

167.00

14:53:17

00373251494TRLO1

XLON

429

166.60

14:57:06

00373251940TRLO1

XLON

439

166.40

14:59:50

00373252238TRLO1

XLON

418

166.20

15:01:17

00373252515TRLO1

XLON

437

167.20

15:12:27

00373253790TRLO1

XLON

436

167.20

15:12:27

00373253791TRLO1

XLON

436

167.20

15:12:27

00373253792TRLO1

XLON

436

167.20

15:12:27

00373253793TRLO1

XLON

368

167.00

15:13:06

00373253844TRLO1

XLON

819

167.60

15:23:26

00373255359TRLO1

XLON

423

167.40

15:28:30

00373255819TRLO1

XLON

438

167.40

15:30:09

00373256144TRLO1

XLON

437

167.60

15:30:11

00373256157TRLO1

XLON

437

167.00

15:32:57

00373256446TRLO1

XLON

421

166.80

15:33:11

00373256480TRLO1

XLON

442

166.40

15:34:12

00373256581TRLO1

XLON

440

166.20

15:34:17

00373256586TRLO1

XLON

427

166.60

15:34:53

00373256626TRLO1

XLON

440

167.00

15:38:06

00373256864TRLO1

XLON

115

168.40

15:46:26

00373257790TRLO1

XLON

1314

168.00

15:51:02

00373258444TRLO1

XLON

880

167.80

15:54:08

00373258920TRLO1

XLON

410

167.60

15:58:41

00373259526TRLO1

XLON

221

168.00

16:00:12

00373259709TRLO1

XLON

200

168.00

16:00:12

00373259710TRLO1

XLON

166

168.00

16:00:12

00373259711TRLO1

XLON

131

168.00

16:00:12

00373259712TRLO1

XLON

1002

168.00

16:02:25

00373260001TRLO1

XLON

420

167.60

16:06:59

00373260520TRLO1

XLON

422

167.40

16:06:59

00373260523TRLO1

XLON

742

167.60

16:10:36

00373260899TRLO1

XLON

1062

168.00

16:14:58

00373261414TRLO1

XLON

475

168.00

16:16:33

00373261642TRLO1

XLON

414

167.60

16:17:10

00373261694TRLO1

XLON

415

167.60

16:17:10

00373261695TRLO1

XLON

810

167.40

16:17:25

00373261714TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 416592
EQS News ID: 2268316

 
End of Announcement EQS News Service

