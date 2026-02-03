Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 19:52:56

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

03-Feb-2026 / 18:52 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

3 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

3 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

55,767

Highest price paid per share:

165.40p

Lowest price paid per share:

159.00p

Volume weighted average price paid per share:

161.8391p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,374,298 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,367,278 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,367,278 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

161.8391p

 55,767

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

471

163.60

08:18:25

00374714786TRLO1

XLON

471

163.20

08:19:49

00374716148TRLO1

XLON

341

164.20

08:21:34

00374718312TRLO1

XLON

140

164.20

08:21:34

00374718313TRLO1

XLON

471

164.40

08:26:07

00374722472TRLO1

XLON

475

164.80

08:31:51

00374727766TRLO1

XLON

460

165.00

08:34:19

00374729634TRLO1

XLON

479

164.80

08:34:19

00374729635TRLO1

XLON

479

164.80

08:34:19

00374729636TRLO1

XLON

469

165.40

08:41:51

00374735740TRLO1

XLON

493

165.20

08:44:33

00374737887TRLO1

XLON

491

165.00

08:45:21

00374738598TRLO1

XLON

493

165.40

08:51:17

00374743279TRLO1

XLON

459

165.20

09:02:53

00374753267TRLO1

XLON

485

165.00

09:03:03

00374753435TRLO1

XLON

468

164.60

09:03:28

00374753841TRLO1

XLON

453

164.40

09:03:43

00374754071TRLO1

XLON

485

164.00

09:13:57

00374763630TRLO1

XLON

488

164.20

09:22:49

00374773780TRLO1

XLON

25

164.20

09:22:49

00374773781TRLO1

XLON

463

164.20

09:22:49

00374773782TRLO1

XLON

482

164.00

09:25:47

00374777326TRLO1

XLON

454

164.00

09:36:36

00374790216TRLO1

XLON

453

164.00

09:36:36

00374790217TRLO1

XLON

484

163.60

09:38:09

00374792172TRLO1

XLON

472

164.00

09:57:32

00374819202TRLO1

XLON

473

164.00

09:57:32

00374819203TRLO1

XLON

85

164.20

10:13:17

00374823053TRLO1

XLON

399

164.20

10:13:17

00374823054TRLO1

XLON

390

164.20

10:19:48

00374823433TRLO1

XLON

94

164.20

10:19:48

00374823434TRLO1

XLON

484

164.00

10:21:10

00374823496TRLO1

XLON

463

164.20

10:22:06

00374823581TRLO1

XLON

489

164.00

10:22:06

00374823582TRLO1

XLON

489

164.00

10:23:05

00374823652TRLO1

XLON

462

164.40

10:26:27

00374823782TRLO1

XLON

466

164.20

10:29:57

00374824338TRLO1

XLON

481

164.00

10:29:58

00374824345TRLO1

XLON

462

164.00

10:32:29

00374824860TRLO1

XLON

459

163.60

10:39:30

00374825571TRLO1

XLON

459

163.40

10:47:29

00374826130TRLO1

XLON

476

163.20

10:50:07

00374826270TRLO1

XLON

453

163.40

11:06:16

00374827033TRLO1

XLON

457

163.40

11:06:16

00374827034TRLO1

XLON

457

163.00

11:09:53

00374827184TRLO1

XLON

457

162.80

11:19:52

00374827651TRLO1

XLON

450

162.60

11:29:58

00374828145TRLO1

XLON

453

162.80

11:34:09

00374828367TRLO1

XLON

490

162.80

11:45:04

00374828828TRLO1

XLON

450

163.00

11:45:06

00374828837TRLO1

XLON

479

163.00

11:50:21

00374829074TRLO1

XLON

479

162.80

11:55:20

00374829260TRLO1

XLON

450

162.80

12:02:00

00374829537TRLO1

XLON

480

162.60

12:06:54

00374829828TRLO1

XLON

486

162.60

12:18:02

00374830298TRLO1

XLON

451

162.60

12:18:03

00374830300TRLO1

XLON

353

162.20

12:20:15

00374830441TRLO1

XLON

131

162.20

12:20:15

00374830442TRLO1

XLON

353

162.20

12:20:15

00374830443TRLO1

XLON

469

161.80

12:21:11

00374830510TRLO1

XLON

250

161.60

12:33:25

00374831149TRLO1

XLON

102

161.60

12:33:36

00374831161TRLO1

XLON

68

161.60

12:35:28

00374831256TRLO1

XLON

5

161.60

12:35:30

00374831257TRLO1

XLON

40

161.60

12:37:30

00374831372TRLO1

XLON

3

161.60

12:37:39

00374831376TRLO1

XLON

478

161.40

12:50:46

00374832002TRLO1

XLON

362

161.00

12:50:52

00374832007TRLO1

XLON

465

160.60

13:02:18

00374832833TRLO1

XLON

473

160.60

13:02:19

00374832834TRLO1

XLON

465

160.80

13:15:42

00374833475TRLO1

XLON

907

160.80

13:30:08

00374834250TRLO1

XLON

453

160.40

13:53:44

00374835478TRLO1

XLON

450

160.20

13:54:21

00374835513TRLO1

XLON

475

160.00

14:04:10

00374836059TRLO1

XLON

476

160.00

14:04:10

00374836060TRLO1

XLON

84

160.20

14:18:42

00374837037TRLO1

XLON

29

160.20

14:18:42

00374837039TRLO1

XLON

116

160.20

14:18:44

00374837043TRLO1

XLON

821

160.40

14:24:45

00374837401TRLO1

XLON

459

160.20

14:25:00

00374837425TRLO1

XLON

451

160.20

14:25:09

00374837447TRLO1

XLON

208

160.80

14:28:44

00374837642TRLO1

XLON

459

161.00

14:31:30

00374837909TRLO1

XLON

218

160.80

14:31:39

00374837926TRLO1

XLON

189

160.80

14:31:40

00374837929TRLO1

XLON

52

160.80

14:31:41

00374837932TRLO1

XLON

144

160.80

14:31:41

00374837933TRLO1

XLON

74

160.80

14:31:45

00374837960TRLO1

XLON

143

160.80

14:31:45

00374837961TRLO1

XLON

46

160.80

14:31:47

00374837966TRLO1

XLON

146

160.80

14:31:47

00374837967TRLO1

XLON

50

160.80

14:31:47

00374837968TRLO1

XLON

217

160.80

14:31:47

00374837969TRLO1

XLON

451

160.60

14:32:17

00374838014TRLO1

XLON

759

160.60

14:32:33

00374838053TRLO1

XLON

471

160.20

14:38:07

00374838450TRLO1

XLON

434

159.80

14:43:17

00374838931TRLO1

XLON

16

159.80

14:43:17

00374838932TRLO1

XLON

191

159.60

14:43:23

00374838949TRLO1

XLON

462

159.40

14:53:13

00374840010TRLO1

XLON

471

159.20

14:53:20

00374840013TRLO1

XLON

489

159.00

14:58:19

00374840464TRLO1

XLON

490

159.40

15:07:25

00374841142TRLO1

XLON

146

159.80

15:09:25

00374841265TRLO1

XLON

921

159.80

15:09:25

00374841266TRLO1

XLON

122

159.80

15:10:24

00374841365TRLO1

XLON

143

159.80

15:10:24

00374841366TRLO1

XLON

490

159.60

15:10:24

00374841367TRLO1

XLON

451

159.40

15:10:30

00374841386TRLO1

XLON

464

159.40

15:13:05

00374841580TRLO1

XLON

665

159.40

15:29:12

00374842997TRLO1

XLON

473

159.40

15:30:09

00374843148TRLO1

XLON

299

159.40

15:30:09

00374843149TRLO1

XLON

665

159.40

15:30:09

00374843150TRLO1

XLON

579

159.40

15:30:10

00374843151TRLO1

XLON

801

159.40

15:30:11

00374843153TRLO1

XLON

28

159.40

15:30:11

00374843154TRLO1

XLON

579

159.40

15:30:11

00374843155TRLO1

XLON

974

160.00

15:33:44

00374843654TRLO1

XLON

900

159.80

15:40:53

00374844411TRLO1

XLON

442

159.60

15:42:51

00374844766TRLO1

XLON

509

159.60

15:42:51

00374844767TRLO1

XLON

63

160.00

15:47:37

00374845302TRLO1

XLON

13

160.00

15:47:37

00374845303TRLO1

XLON

899

160.00

15:53:40

00374846018TRLO1

XLON

905

159.80

15:53:42

00374846026TRLO1

XLON

932

160.60

15:56:33

00374846394TRLO1

XLON

975

160.40

15:59:07

00374846671TRLO1

XLON

471

160.40

16:00:11

00374846739TRLO1

XLON

125

160.60

16:03:53

00374847215TRLO1

XLON

459

160.40

16:10:08

00374848008TRLO1

XLON

492

160.40

16:10:34

00374848046TRLO1

XLON

490

160.80

16:13:07

00374848213TRLO1

XLON

69

161.00

16:13:07

00374848214TRLO1

XLON

299

161.60

16:15:16

00374848396TRLO1

XLON

479

161.40

16:16:21

00374848563TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 417073
EQS News ID: 2270842

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten
04.02.26
 Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
03.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
30.01.26
 HOL-Holdings in Company (EQS Group)
30.01.26
 TVR-Total Voting Rights (EQS Group)
30.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
29.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
28.01.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
20.01.26
 Full Year 2025 Trading Update (EQS Group)