Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
11.02.2026 15:30:00
Prediction: 2 Growth Stocks That Will Soar Past Palantir Technologies in the Next 5 Years
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been an incredibly hot stock to own over the years. Since 2023, it has risen by more than 2,000%. That easily dwarfs the S&P 500's above-average gains of around 80% over that same time frame.The tech stock has generated incredible returns for its shareholders, thanks to soaring demand as a result of artificial intelligence (AI). But as hot as a buy it has been in the past few years, its valuation is excessive. At $340 billion in market cap, the stock trades at well over 200 times its trailing earnings.That's why, looking ahead to the next five years, I think it'll be due for a considerable decline in value. And two growth stocks that I predict will be much better buys and become more valuable than Palantir during that stretch are Uber Technologies (NYSE: UBER) and Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG)Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
09.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.02.26
|Palantir-Aktie unter der Lupe: KI-Startup Percepta AI kontert juristische Vorwürfe (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|113,62
|-2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.