Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
11.01.2026 02:08:00
Prediction: Alphabet Will Soar Over the Next Decade. Here's 1 Reason Why.
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) shares have performed very well in the past. Over the trailing-10-year period, they have climbed 723%. This is a significantly higher return than the overall market.Investors might believe that they won't achieve strong gains going forward, but that's a flawed view. I predict that this top tech stock will soar over the next decade. Here's one reason why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.